FT узнала, что США могут снять блокаду с Ирана в случае его договоренностей с Оманом по Ормузу

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Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - В случае, если Иран и Оман заключат соглашение о порядке прохождения судов через Ормузский пролив, США могут ослабить санкции на иранский нефтяной экспорт и снять блокаду против иранских портов, сообщает в среду Financial Times (FT).

"Если Тегеран заключит сделку по проливу, США снимут свою военно-морскую блокаду иранских портов и ослабят санкции против экспорта иранской нефти", - цитирует газета источник, информированный о переговорах.

Вместе с тем, отмечает FT, "соглашение, настолько явно далекое от первоначальных военных целей президента США Дональда Трампа, почти наверняка вызовет негативную реакцию у него дома".

По информации двух других источников газеты, договоренности между Ираном и Оманом по Ормузскому проливу "все еще требует одобрения высшего руководства Тегерана". Предполагается, что суда в пролив будут идти через иранские воды, а выходить из него - преимущественно через оманские воды.

"На первом этапе Иран направит по этому водному пути суда, включая нефтяные танкеры, чтобы убедиться, что тот свободен от мин; прежде чем пролив будет открыт для других судов", - сказал один из источников издания.

Ожидается, что на время действия временных договоренностей с судов не будут взиматься сборы, уточнили источники. Однако Тегеран настаивает, что в конечном итоге будет брать с судов "сервисные сборы" за проход, и это условие отвергают государства Персидского залива.

Оман же, в свою очередь, предложил другую схему, похожую на тот, что используется в Малаккском проливе в Юго-Восточной Азии: некоммерческие организации делают добровольные взносы на поддержку безопасности судоходства и защиты окружающей среды.

"Дипломаты надеются, что соглашение возродит недолговечный меморандум о взаимопонимании, подписанный США и Ираном 17 июня", - отмечает издание.

О заключении временного соглашения по Ормузскому проливу между Ираном и Оманом может быть объявлено уже в среду, 5 августа, сообщал Axios со ссылкой на осведомленные источники. В свою очередь Трамп в интервью телеканалу Fox News сообщил, что Тегеран в скором времени откроет Ормузский пролив, иначе американские военные нанесут по Ирану "очень сильный удар".