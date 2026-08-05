В Абхазии объявлен режим беспилотной опасности

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Режим "Беспилотная опасность" объявлен на территории Абхазии, сообщает Минобороны республики.

"Беспилотная опасность объявлена на территории Абхазии. Силы ПВО и дежурные подразделения Вооруженных сил контролируют воздушное пространство, - говорится в сообщении.

Минобороны призвало граждан во избежание несчастных случаев соблюдать меры безопасности, "при обнаружении БПЛА или его фрагментов немедленно сообщить по телефону в экстренные службы".