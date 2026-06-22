Военная операция против Ирана обошлась США в $40 млрд

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Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Пентагон потратил примерно $40 млрд военные действия против Ирана, следует из данных исследования Центра стратегических и международных исследований (CSIS), которое будет опубликован в ближайшее время.

Как сообщил телеканалу CNN старший советник CSIS Марк Кансиан, эти затраты включают стоимость боеприпасов, уничтоженного оборудования и ущерба, нанесенного американским базам, но не включает операционные расходы, которые уже были учтены в бюджете министерства на 2026 финансовый год.

Хотя министерство войны США понесло основную тяжесть расходов, конфликт обошелся другим ведомствам, таким как министерство внутренней безопасности и министерство по делам ветеранов, в $1 млрд, следует из данных CSIS.

В мае Пентагон сообщил комитету Сената по вооруженным силам, что расходы на боевые действия достигают $29 млрд, которые включают траты на необходимый ремонт и восполнение и замену техники и общие операционные затраты.

Тем временем для потребителей цены на бензин в США выросли со среднего уровня менее $3 за галлон (3,78 литра) до более чем $4 за время военных действий.

При этом отмечается, что нефть с Ближнего Востока не поступает уже почти четыре месяца. В общей сложности, по данным аналитической компании Kpler, мир недополучил $1,15 млрд баррелей нефти за время конфликта.

Согласно последним данным Бюро статистики труда, годовая инфляция в США впервые за три года превысила 4%, что обусловлено ростом цен на энергоносители. Сейчас цены в США растут быстрее, чем средняя зарплата американца за последний год.