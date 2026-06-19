Пентагон запросил у Конгресса $80 млрд на покрытие расходов после операции в Иране

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Заместитель военного министра США Стивен Файнберг заявил законодателям в ходе телефонных разговоров, что Пентагону необходимо $80 млрд для покрытия расходов после операции в Иране, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

По данным собеседников газеты, военные чиновники заявляют, что этим летом у Пентагона могут закончиться деньги на операции, если Конгресс не примет новый законопроект о военных расходах.

Между тем конгрессмены настаивают на том, чтобы администрация президента США Дональда Трампа предоставила исчерпывающую информацию о цене операции против Ирана, которая началась 28 февраля.

В публикации уточняется, что законодатели опасаются, что военные израсходовали ценные боеприпасы, которые могут понадобиться для противостояния угрозам в других частях мира.

В мае исполняющий обязанности финансового контролера Пентагона Джей Херст сообщил сенатскому комитету по вооруженным силам, что расходы на боевые действия уже приблизились к $29 млрд из-за необходимого "ремонта и замены оборудования" и "общих операционных расходов".