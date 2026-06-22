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Президент Ливана обсудил прекращение огня в стране с Вэнсом и Кушнером

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Президент Ливана Жозеф Аун обсудил прекращение огня в стране по телефону с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, советником Белого дома Джаредом Кушнером и премьер-министром Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани, сообщает The National со ссылкой на заявление канцелярии Ауна.

Стороны обсудили закрепление прекращения огня в Ливане и остановку "израильской военной эскалации". Также они обсудили возможность создания специального координационного центра для помощи в контроле за инициативами, направленными на поддержание прекращения огня и предотвращение дальнейшей эскалации", - говорится в заявлении канцелярии.

Глава МИД Израиля Гидеон Саар после разговора с новозеландским коллегой Уинстоном Питерсом заявил, что Израиль не намерен уходить из создаваемой им зоны безопасности в южном Ливане.

"У нас нет территориальных претензий к Ливану, но мы не уйдем из зоны безопасности и не дадим возможность движению "Хезболла" атаковать наших граждан, и возможно, совершить вторжение", - написал Саар в соцсети X.

Он отметил, что Израиль будет соблюдать режим прекращения огня, пока его не нарушает "Хезболла".Также он обвинил Иран в "опосредованной оккупации" Ливана ввиду активности "Хезболлы". Министр добавил, что ликвидация "Хезболлы" отвечает интересам и Израиля, и Ливана.

Израиль Иран Ливан США Жозеф Аун Джаред Кушнер Джей Ди Вэнс
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