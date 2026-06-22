Израиль рассматривает возможность частично отвести войска с юга Ливана

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Израильские власти изучают вариант с выводом некоторого числа военных с юга Ливана для улучшения ситуации с переговорами с Бейрутом, сообщает CNN со ссылкой на информированный израильский источник.

По его словам, в Израиле обдумывают "символический" вывод войск с юга Ливана. Этот шаг могли бы приурочить к трехдневным переговорам Израиля и Ливана под эгидой США, которые должны стартовать позднее на этой неделе в Вашингтоне. Источник телекомпании отметил, что речь будет идти "о шаге навстречу" ливанскому правительству, в то время как Израиль желает дать приоритет дипломатии и отделить тему с Ливаном от переговоров США и Ирана.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац 21 июня заявил, что израильские солдаты не уйдут из замка Бофор, в районе которого за последние дни шли интенсивные бои между Армией обороны Израиля и движением "Хезболла".

Глава МИД Израиля Гидеон Саар 22 июня сказал, что Израиль не намерен уходить из создаваемой им зоны безопасности в южном Ливане.

"У нас нет территориальных претензий к Ливану, но мы не уйдем из зоны безопасности и не дадим возможность движению "Хезболла" атаковать наших граждан, и возможно, совершить вторжение", - написал Саар в соцсети X.