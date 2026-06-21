Стармер планирует в понедельник объявить дату ухода в отставку

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Кир Стармер намерен в понедельник объявить о дате ухода в отставку, сообщает в воскресенье The Guardian.

"Ожидается, что в понедельник утром Стармер объявит график своего ухода. Это позволит Энди Бернему стать премьером к осени, не вступая в противостояние со Стармером за пост лидера", - пишет газета.

По ее данным, члены британского правительства подтвердили, что Стармер согласится добровольно уйти со своего поста.

Издание подчеркивает, что изначально премьер собирался противостоять попыткам Бернема сместить его с поста лидера лейбористов и главы правительства. Однако, по информации The Guardian, более десятка министров в частном порядке заявили Стармеру, что ему следует уйти. В итоге премьер в течение выходных занимался составлением плана по уходу с занимаемых постов.