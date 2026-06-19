Стармер добровольно не уйдет с поста лидера лейбористов

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что пока речи о борьбе за лидерство в лейбористской партии не идет, но он готов к любому развитию событий, передает Sky News.

"Если будет борьба за лидерство, то, просто чтобы вы понимали, да, я приму в ней участие, я уже неоднократно повторял, что не уйду от этого", - сказал он, отметив, что пока никто не выражал намерения оспорить его позицию лидера партии.

По результатам выборов 18 июня в конституционном округе Мейкерфилд занимавший до этого позицию мэра Манчестера Эндрю Бернем вернется в британский парламент. Британские СМИ писали, что если ему удастся это сделать, то он, вероятнее всего, инициирует борьбу за позицию лидера лейбористской партии и, соответственно, премьер-министра Великобритании.

Для этого Бернему понадобится получить поддержку как минимум 80 депутатов-лейбористов. Предполагается, что он сможет этого добиться, так как ранее около 100 депутатов публично призвали Стармера уйти в отставку.

Проблемы Стармера усугубились после плохих результатов лейбористской партии на выборах в муниципальные советы Англии, а также в парламенты Уэльса и Шотландии в мае, на которых партия лишилась свыше 1,5 тысяч мест. После этого многие однопартийцы, в том числе члены парламента, призвали премьера покинуть пост. Пока что Стармер отказывается рассматривать такую возможность.