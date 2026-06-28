Во Франции отмечен рост смертей в период аномальной жары

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Агентство общественного здравоохранения Франции Santé publique France (часть системы Министерства здравоохранения) сообщило в воскресенье об увеличении числа ежедневных смертей во время жары за последние пять дней.

С 24 июня учреждение зафиксировало примерно на 1 тыс. смертей больше, чем в предыдущие месяцы.

"Эта первоначальная цифра, вероятно, будет расти", - ссылается BFMTV на бюллетень агентства.

"Более 1,2 тыс. смертей (от всех причин) было зарегистрировано 24 июня, а 25 и 26 июня - более 1,4 тыс. ежедневных смертей (данные за 26 июня еще не окончательно обработаны). Для сравнения, в апреле/мае ежедневно умирало от 900 до 1 тыс. человек", - цитирует телеканал документ органа национального здравоохранения.

Santé publique France констатирует, что этот рост "более выражен в регионах, находящихся в состоянии самой высокой, красной, погодной опасности в последние дни, особенно в Иль-де-Франс, Новой Аквитании, Бретани, в регионе Центр - Долина Луары, в Нормандии и Пеи-де-ла-Луар".

Учреждение добавляет, что 85% зарегистрированных смертей приходится на людей старше 65 лет.

Хотя этот рост также наблюдается в домах престарелых и больницах, "отмечено особенно резкое увеличение смертности на дому (около 40%), особенно в Иль-де-Франс", - сообщает агентство.

При этом уточняется, что эти цифры неполные и занижают общее число смертей, так как, по данным Santé publique France, система учета количества смертей "по-прежнему различается по регионам".

"Таким образом, уровень смертности будет выше, чем показывают эти первоначальные данные", - предупреждает агентство.

По информации BFMTV, другие учреждения также бьют тревогу по поводу роста смертности, поскольку Франция переживает исторически аномальную жару. В субботу, 27 июня, парижская служба скорой медицинской помощи (SAMU) сообщила, например, о 109 смертях в общественных местах или дома за 24 часа, что в четыре раза превышает обычный показатель. Также в столице Национальная федерация похоронных бюро заявила, что оба основных ритуальных комплекса Парижа переполнены с субботы.