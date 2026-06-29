Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Паучья катапульта для охоты на муравьев, ультразвуковая стимуляция прилежащего ядра мозга против тяги к опиоидам, а также угроза экосистемам Австралии из-за высокопатогенного птичьего гриппа

Картина "Рождение Венеры" Сандро Боттичелли в Галерее Уффици во Флоренции Фото: Franco Origlia/Getty Images

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Пауки обычно не нападают на муравьев, поскольку те могут дать отпор и даже убить благодаря мощным челюстям, умению разбрызгивать кислоту и работе в команде. Между тем арахнологи обнаружили паука-тенетника из рода Propostira, который охотится на муравьев необычным образом. Он строит для этих насекомых ловушку-катапульту с ускорением до 1367 метров в секунду и скоростью до 4,36 метра в секунду (что примерно соответствует 140 g). Ловушка состоит из 15-60 паутинных нитей, соединяющих лист или кору дерева с основной ловчей сетью. У самого субстрата нити сходятся, формируя небольшой конус. Когда муравей появляется около этого конуса, он начинает вести себя агрессивно и кусает его. В результате конус отрывается от субстрата и катапультирует насекомое в ловчую сеть.

- Исследователи проанализировали изображения Симонетты Веспуччи, которая послужила моделью для главной героини картины "Рождение Венеры" Сандро Боттичелли, и сделали вывод, что причиной ее смерти в 23 года стaло кровоизлияние в опухоль гипофиза. Провоцирующим фактором такого кровоизлияния часто служит травма головы. Авторы работы указывают два возможных механизма ее получения. Первым могли стать популярные на балах эпохи Возрождения танцы жанра alte danze ("высокие танцы"), для которых характерны быстрые движения и прыжки. Вторым могло быть насилие со стороны Альфонсо II, герцога Калабрийского и будущего короля Неаполя, жертвами которого стали многие женщины из знатных семей. На то, что это могло случиться на берегу реки Арно примерно в указанный период времени, намекает в своей поэме "Душа пилигрима" теолог Томмазо Сарди.

- Шведские исследователи проанализировали данные опросов нескольких миллионов человек из десятков стран мира с 1999 по 2024 год и выяснили: приемлемость насилия интимного партнера над женщинами снизилась в 94% стран для женщин и в 89% для мужчин, причем темпы повышения человеческого развития в стране предсказывают темпы снижения приемлемости.

- В норме взрослые люди в среднем зевают 9-20 раз в день, каждый из зевков длится около 5-6 секунд, то есть за сутки среднестатистический взрослый потратит на зевки от 35 секунд до 2 минут. Большую часть нормальных зевков человек, как правило, отзевает утром и вечером. За редким исключением зевают почти все позвоночные животные. Жирафы – один из немногих, если не единственный, вид наземных млекопитающих, у которого пока не удалось задокументировать зевки. Киты и дельфины – китообразные, которые делают вдох и выдох сознательным усилием, поэтому, вероятно, у них попросту отсутствует рефлекс зевоты. Всем остальным позвоночным зевота знакома: пингвины зевают во время ритуала ухаживания, змеи зевают после сытного обеда, рыбы — когда им недостает кислорода, а попугаи – в ответ зевнувшему сородичу. Зачем зевать, какую ценность зевота несет для нашего выживания, как появилась заразительная зевота – об этом можно узнать в материале N+1. Однако наверняка читателю придется зевнуть хотя бы пaру раз.

- Израильские врачи сообщили о первом в мире излечении от опиоидной зависимости с помощью ультразвуковой стимуляции прилежащего ядра головного мозга. Пациент, которому около 40 лет, перенес травму шеи несколько лет назад и после этого получал опиоидные обезболивающие препараты. Боль уменьшилась, но появилась заисимость от приема лекарств. В рамках инновационного лечения врачи модулировали электрическую активность прилежащего ядра – основного компонента системы вознаграждения мозга. Через неделю после процедуры пациент сообщил об отсутствии тяги к опиоидам.

- Домашние козы могут ориентироваться на голос человека при поиске еды. Они успешно находили лакомство, когда в его сторону звучал голос, но не справлялись с задачей, когда экспериментатор молчал или говорил в другом направлении. Перед козой ставили деревянную ширму, по краям которой помещали два одинаковых ведра. В одном из них было лакомство – сухая макаронина. Человек прятался за ширмой у пустого ведра, но поворачивался к ведру с лакомством и дважды произносил фразу "Смотри туда, как здорово!" на немецком языке в эту сторону. Козу в это время придерживали за поводок, а в конце отпускали, позволяя выбрать одно из двух ведер. Животные выбирали правильное ведро в среднем в 60% случаев. Если экспериментатор молчал, а в другом – говорил перпендикулярно ширме, не указывая голосом ни на одно из ведер, то тогда козы в среднем выбирали нужное ведро случайным образом, и доля успеха составляла 47% и 49% соответственно.

- Британские медики описали случай двустороннего циркулярного разрыва сетчатки у студента, который использовал перкуссионный массажер непосредственно на глазах и вокруг них, чтобы снять усталость. Офтальмологи поставили диагноз ретинального диализа – линейного разрыва сетчатки вдоль зубчатого края глаза. Целостность сетчатки восстановили с помощью барьерной лазерной коагуляции. По данным врачей, это первый зафиксированный случай, когда использование перкуссионного массажера привело к разрыву сетчатки.

- До материковой Австралии впервые добрался высокопатогенный птичий грипп H5N1. Вирус выявили у антарктического поморника и северного гигантского буревестника, которых вынесло на южное побережье штата Западная Австралия. Пока массовой гибели среди животных не наблюдается. Однако специалисты предупреждают, что если птичий грипп распространится по экосистемам Австралии, последствия будут катастрофическими. Численность многих местных видов птиц и млекопитающих значительно сократится, а некоторые могут оказаться на грани исчезновения или полностью исчезнуть. Сельскому хозяйству Австралии тоже будет нанесен значительный ущерб.

- Американские медики сообщили о шестимесячных результатах первой в мире пересадки мочевого пузыря от мертвого донора. Несмотря на поздние послеоперационные осложнения в виде разрыва раны и утечки мочи, у пациента, которому также пересадили почку, сохранялась ее надлежащая функция, а чувствительность мочевого пузыря достигла нормального уровня для своевременных позывов к мочеиспусканию. Врачи не наблюдали и признаков отторжения органа.