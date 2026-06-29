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Катар запретил выход в море прогулочным судам и рыбачьим баркасам

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Министерство транспорта Катара временно, до дальнейшего уведомления, запретило выходить на воду некоторым категориям морских транспортных средств, сообщает CNN.

Распоряжение относится ко всем пользователям морского транспорта, включая прогулочные суда, рыбачьи баркасы, гидроциклы и все подобные средства передвижения. Запрет ввели из предсторожности.

Предписание не относится к судам, подчиняющихся международного морскому праву.

МВД Катара 28 июня сообщило о гибели гражданина страны, который получил смертельные ранения от попаданий осколков в ходе военных операций на море. Его судно не вернулось в порт, его начали искать и обнаружили погибшим. В МВД не уточнили, мог ли этот человек стать жертвой иранских БПЛА, запущенных накануне против целей США в Кувейте и Бахрейне.

В минувшие дни США вновь нанесли удары по Ирану, Иран в ответ ударил по восьми ключевым американским объектам в соседних странах, в том числе по базе ВВС "Али Аль-Салем" в Кувейте и штаб-квартире Пятого флота США в порту Салман в Бахрейне.

Хроника 28 февраля – 29 июня 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Катар МВД Минтранс
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