Глава МИД Китая совершит турне по странам Северной Европы

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Китая Ван И совершит турне по странам Северной Европы, в воскресенье 5 июля он посетит Хельсинки, сообщил МИД Финляндии.

К Хельсинки Ван И встретится с президентом Финляндии Александром Стуббом и министром иностранных дел Элиной Валтонен.

"Министр иностранных дел Китая Ван И совершит первый визит в Финляндию. Главы МИД двух стран обсудят двусторонние отношения, а также текущие вопросы внешней политики и политики безопасности. Стороны также рассмотрят отношения между ЕС и Китаем, ситуацию на Украине и европейскую безопасность, положение на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении.

"Финляндия и Китай имеют давние и стабильные отношения, которые поддерживаются посредством диалога. Конструктивный вклад Китая необходим в решении текущих вопросов как глобальной безопасности, так и международной экономики", - заявила Валтонен.

Помимо Финляндии, глава МИД Китая посетит также Данию, Швецию и Норвегию.