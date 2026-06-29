ЕС и Китай начали консультации по наиболее чувствительным торговым вопросам

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Член Еврокомиссии по торговле Марош Шефчович провел в Брюсселе первую консультационную встречу с министром торговли КНР Ван Вэньтао по вопросам торговли и инвестиций в контексте серьезных противоречий сторон в этих сферах.

Выступая перед журналистами, еврокомиссар подчеркнул важность состоявшихся и последующих переговоров, которые, по его мнению, "помогают избежать ненужной напряженности".

"Таким образом, сегодня мы запускаем консультации по вопросам торговли и инвестиций - специальную платформу для структурированного решения выявленных нами проблем по четырем направлениям: уравновешивание торговли и инвестиций, контроль за экспортом, права интеллектуальной собственности и реформа ВТО", - сказал Шефчович.

Он сообщил, что в рамках первой рабочей группы по уравновешиванию торговли и инвестиций стороны договорились немедленно создать "совместный механизм мониторинга торговых потоков в качестве инструмента для содействия балансировке нашей торговли".

"В контексте второй рабочей группы я приветствую заверения министра о том, что существующий контроль за экспортом редкоземельных элементов и постоянных магнитов не нарушит цепочки поставок ЕС. Но я также предложил способы дальнейшего упрощения процесса лицензирования для фирм ЕС", - отметил член ЕК.

По его словам, цель европейской стороны была с самого начала четко определена: "приступить к балансировке торговых отношений между Евросоюзом и Китаем".

"Разрыв увеличивается. Экспорт Китая в ЕС продолжает расти, в то время как наша доля рынка в Китае продолжает сокращаться. Эта тенденция не является устойчивой. Сохранение статус-кво неприемлемо. ЕС остается открытым для бизнеса. Но нам необходимо защищать нашу промышленную базу и продолжать добиваться равных условий конкуренции на глобальном уровне, чтобы наши отрасли имели равные возможности для конкуренции", - подчеркнул Шефчович.

Он назвал состоявшиеся обсуждения "интенсивными, целенаправленными и конструктивными".

"Наши команды теперь активизируют свою работу, и осенью я поеду в Пекин, чтобы оценить прогресс. У них четкий мандат и амбициозный график достижения ощутимых результатов к октябрю", - заключил еврокомиссар по торговле.