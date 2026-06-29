Поиск

ЕС и Китай начали консультации по наиболее чувствительным торговым вопросам

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Член Еврокомиссии по торговле Марош Шефчович провел в Брюсселе первую консультационную встречу с министром торговли КНР Ван Вэньтао по вопросам торговли и инвестиций в контексте серьезных противоречий сторон в этих сферах.

Выступая перед журналистами, еврокомиссар подчеркнул важность состоявшихся и последующих переговоров, которые, по его мнению, "помогают избежать ненужной напряженности".

"Таким образом, сегодня мы запускаем консультации по вопросам торговли и инвестиций - специальную платформу для структурированного решения выявленных нами проблем по четырем направлениям: уравновешивание торговли и инвестиций, контроль за экспортом, права интеллектуальной собственности и реформа ВТО", - сказал Шефчович.

Он сообщил, что в рамках первой рабочей группы по уравновешиванию торговли и инвестиций стороны договорились немедленно создать "совместный механизм мониторинга торговых потоков в качестве инструмента для содействия балансировке нашей торговли".

"В контексте второй рабочей группы я приветствую заверения министра о том, что существующий контроль за экспортом редкоземельных элементов и постоянных магнитов не нарушит цепочки поставок ЕС. Но я также предложил способы дальнейшего упрощения процесса лицензирования для фирм ЕС", - отметил член ЕК.

По его словам, цель европейской стороны была с самого начала четко определена: "приступить к балансировке торговых отношений между Евросоюзом и Китаем".

"Разрыв увеличивается. Экспорт Китая в ЕС продолжает расти, в то время как наша доля рынка в Китае продолжает сокращаться. Эта тенденция не является устойчивой. Сохранение статус-кво неприемлемо. ЕС остается открытым для бизнеса. Но нам необходимо защищать нашу промышленную базу и продолжать добиваться равных условий конкуренции на глобальном уровне, чтобы наши отрасли имели равные возможности для конкуренции", - подчеркнул Шефчович.

Он назвал состоявшиеся обсуждения "интенсивными, целенаправленными и конструктивными".

"Наши команды теперь активизируют свою работу, и осенью я поеду в Пекин, чтобы оценить прогресс. У них четкий мандат и амбициозный график достижения ощутимых результатов к октябрю", - заключил еврокомиссар по торговле.

Евросоюз ВТО Китай Еврокомиссия Ван Вэньтао Марош Шефчович
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Иран не планирует отправлять делегацию в Доху на переговоры с США

 Иран не планирует отправлять делегацию в Доху на переговоры с США

Минторг США сохранил пошлины на фосфорные удобрения из России

Что произошло за день: понедельник, 29 июня

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

На переговоры с Ираном в Доху поедут Уиткофф и Кушнер

 На переговоры с Ираном в Доху поедут Уиткофф и Кушнер

В Казани, Самаре и Уфе приостановлен прием документов на венгерские визы

Визовый центр Испании увеличил сроки оформления виз россиянам до 45 дней

 Визовый центр Испании увеличил сроки оформления виз россиянам до 45 дней

Трамп подтвердил, что переговоры США и Ирана состоятся во вторник в Дохе

 Трамп подтвердил, что переговоры США и Ирана состоятся во вторник в Дохе

Правительство Киргизии изучает альтернативные источники поставки ГСМ

Песков заявил, что Лукашенко не передавал Путину никакого послания от Зеленского
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10178 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2881 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 73 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 250 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 108 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов