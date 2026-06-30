Израиль сообщил властям Ливана, что частичный отвод войск с их территории не будет мгновенным

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Израиль уведомил Бейрут что командование не сможет сразу отвести войска из двух районов ливанской территории в рамках инициативы по передаче контроля над территориями от Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) военным Ливана, сообщает во вторник The National со ссылкой на источники.

"По словам представителя сферы Ливана, израильские чиновники уведомили ливанскую сторону, что уход из двух намеченных "пилотных зон", занятых израильскими войсками, займет некоторое время", - передает издание.

"Мы их ждем. Они сказали, что на это уйдет время. Если израильтяне свяжутся с нами, они сделают это через американцев", - сказал собеседник газеты.

Он добавил, что процесс должен был стартовать на прошлой неделе.

The National напоминает, что Ливан и Израиль достигли соответствующих договоренностей в Вашингтоне в прошлую пятницу. Предполагается, что подразделения ЦАХАЛ уйдут из района Завтара около замка Бофор севернее реки Литани; израильские солдаты удерживают позиции около опустевшего и разрушенного города, но не внутри него. Вторая зона - южнее реки Литани - включает в себя населенные пункты Фрун и Аль-Гандурия.

В рамках договоренностей предполагается, что ливанские военные займут зоны, откуда ушла ЦАХАЛ, однако в них не должно быть сил движения "Хезболла". В Ливане многие подвергли критике такое соглашение, считая, что Бейрут идет на односторонние уступки. В израильских СМИ в свой черед отмечали, что лишь на начало вывод войск ЦАХАЛ из двух зон могут уйти недели.

Между тем, по данным газеты, во вторник обстановка в регионе оставалась относительно спокойной: ЦАХАЛ нанесла ряд ударов вдоль границы стран, но продвижения войск не наблюдалось.

В иранской делегации, проводившей переговоры с США в Швейцарии, предупреждали, что прекращение боев между Израилем и "Хезболлой" в Ливане, а также вывод войск Израиля с ливанской территории - необходимые условия для продолжения попыток урегулирования конфликта Вашингтона и Тегерана.

Ранее сообщалось, что Израиль и Ливан согласовали в пятницу рамочное соглашение, способное положить конец конфликту на ливанской территории.