В Казахстане впервые законодательно разрешили административную амнистию

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "Об амнистии в связи с принятием новой Конституции", сообщила его пресс-служба. Амнистия отличается от ранее проведенных тем, что наряду с уголовной впервые в стране проводится административная амнистия.

Законом предлагается прекратить уголовные дела, в том числе находящиеся на рассмотрении в судах, в отношении лиц, привлекаемых к уголовной ответственности за уголовные проступки, преступления небольшой тяжести, а также преступления средней тяжести, не повлекшие причинение ущерба, либо полностью его возместившие, совершенные до введения в действие данного закона.

Законом предлагается освободить осужденных за преступления, не несущие серьезную угрозу безопасности граждан и государства, совершивших уголовные проступки и преступления небольшой тяжести; преступления средней тяжести, не повлекшие причинение ущерба, либо полностью его возместившие; сократить неотбытый срок наказания осужденным за преступления средней тяжести (на 1/2 часть), тяжкие и особо тяжкие преступления.

Амнистия не будет распространяться на лиц, совершивших особо опасные преступления - коррупционные, террористические и экстремистские преступления, преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, пытки, при рецидиве преступлений, преступления, имеющие повышенную степень общественной опасности, недавно криминализированные деяния, а также лиц, осужденных заочно.

По предварительным подсчетам МВД, под уголовную амнистию в 2026 году подпадут более 15 тысяч осужденных, из них свыше 5 тысяч отбывают наказание в местах лишения свободы, и более 10 тысяч - в службах пробации.

В рамках административной амнистии предлагается полностью освободить от административного взыскания в виде административного штрафа, наложенного за правонарушения на физических лиц, являющихся гражданами Казахстана; субъектов предпринимательства из числа индивидуальных предпринимателей; частных нотариусов, частных судебных исполнителей, адвокатов и юридических консультантов.

Замглавы МВД Санжар Адилов информировал ранее, что по линии органов внутренних дел более 500 тысяч лиц подпадут под административную амнистию, более 1 млн штрафов будут списаны на сумму свыше 17 млрд тенге.

Административная амнистия не будет распространяться на нарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков и оружия, злостными нарушениями ПДД, а также деяниями, представляющих опасность для граждан.

Председатель комитета по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры Сабит Нурлыбай сообщал, что речь идет в целом об 1 471 000 административных правонарушениях на сумму 21 млрд 182 млн тенге.

Президент также подписал сопутствующие законы "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам исполнительного производства и статуса судебных исполнителей и профилактики правонарушений" и "О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Республики Казахстан, Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан и Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях".