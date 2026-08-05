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В Казахстане по амнистии освобождены более 600 человек

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - В Казахстане в рамках реализации закона "Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан" освобождены 620 человек, для более чем 730 осужденных сокращены сроки наказания, сообщили в МВД республики.

"Судами рассмотрено свыше тысячи материалов. В результате из учреждений уголовно-исполнительной системы освобождены 620 человек, после освобождения в отношении них установлен административный надзор. Еще 724 гражданина, состоявших на учете службы пробации, освобождены от дальнейшего отбывания наказания. Кроме того, более 730 осужденным сокращены сроки наказания", - говорится в распространенном в среду сообщении.

По данным ведомства, в суды уже направлено более 10 тыс. представлений, из них почти 4,4 тыс. подготовлены учреждениями уголовно-исполнительной системы и более 6,9 тыс. - службами пробации.

МВД совместно с местными исполнительными органами принимает меры по трудоустройству освобожденных, восстановлению документов, оказанию им социальной и правовой помощи. Лицам, состоявшим на учете службы пробации, обеспечивается необходимое сопровождение и контроль за исполнением возложенных судом обязанностей.

По инициативе президента республики Касым-Жомарта Токаева в Казахстане в связи с принятием новой Конституции был принят закон "Об амнистии". Документ вступил в силу 1 июля.

Нынешняя амнистия отличается от ранее проведенных тем, что наряду с уголовной впервые в стране проводится административная амнистия. Ранее Генпрокуратура Казахстана сообщала, что менее чем за месяц от исполнения административных взысканий освобождены 681,7 тысячи граждан по 1,3 млн дел со штрафами на общую сумму 22,8 млрд тенге.

Казахстан
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