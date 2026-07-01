США и Иран предварительно договорились о разблокировке $3 млрд иранских активов

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Иранской и американской сторонам на непрямых переговорах в Дохе удалось достигнуть предварительного соглашения о выделении Тегерану $3 млрд из его замороженных за рубежом активов, сообщила "Аль-Арабийя" со ссылкой на источники.

В сообщении не уточняется, идет ли речь об активах, замороженных в США или же в других странах. Окончательное решение о передаче этой суммы Ирану будет зависеть от прогресса на переговорах.

Собеседники телеканала также рассказали, что непрямые переговоры между сторонами продолжаются, в частности, по вопросу Ормузского пролива. Ранее Оман предложил свой план по проливу. Ожидается, что каждая из сторон вернется к себе домой, где проведет консультации по оманской инициативе.

Ранее Bloomberg со ссылкой на чиновника американской администрации писал, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер провели 1 июля в Дохе позитивные переговоры, в то время как технические консультации с иранской стороной продвигаются.