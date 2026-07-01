В Иране анонсировали создание канала с США для отслеживания нарушений меморандума

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - США и Иран создадут информационный канал для отслеживания нарушений меморандума о взаимопонимании между Тегераном и Вашингтоном, сообщило ISNA со ссылкой на слова замглавы иранского МИД Казема Гарибабади.

"Было решено до завтра создать оперативный канал связи наблюдательной группы. Выявленные недостатки в меморандуме о взаимопонимании будут официально и документально доведены до сведения, обсуждены и по ним будут приняты решения", - сказал он.

Ранее в иранском МИД заявили, что сроки начала переговоров между США и Ираном по окончательному соглашению зависит от того, когда американская сторона выполнит положения меморандума о взаимопонимании, сообщило Mehr.

Меморандум предусматривает, в частности, снятие санкций с Ирана и разблокировку его замороженных активов.

"Это зависит от имплементации пунктов 1, 5, 10 и 11 из меморандума", - сказал ранее представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

Говоря о взаимодействии с США, он отметил, что "коммуникационной линии между военными нет, но есть - между политическими секторами двух стран".

Багаи также подчеркнул, что с момента подписания меморандума процесс, связанный с продажей нефти и нефтехимической продукции, "стал значительно более легким".

17 июня США и Иран дистанционно подписали меморандум о взаимопонимании из 14 пунктов. Документ, в частности, предусматривает немедленное открытие Ираном Ормузского пролива и снятие Штатами морской блокады портов Ирана.

22 июня США выдали до 21 августа освобождение из-под санкционного режима сделки для производства, продажи, поставки или отгрузки нефти, нефтехимической продукции или нефтепродуктов иранского происхождения, включая сделки с участием судов, находящихся в санкционных списках.