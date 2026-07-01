Иран не допустил МАГАТЭ на подвергшиеся ударам США ядерные объекты

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Иранские власти не соглашались на предоставление МАГАТЭ доступа к ядерным объектам, по которым нанесли удары США, заявил в среду спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф.

"Утверждения о том, что инспекторам МАГАТЭ предоставили доступ на подвергшиеся бомбардировкам объекты, не соответствуют действительности", - приводят его слова иранские СМИ.

Галибаф подчеркнул, что работа инспекторов в Иране четко регламентирована иранским Советом нацбезопасности.

В прошлом году США нанесли серию ударов по нескольким иранским ядерным объектам. На некоторых из них, как считается, хранился высокообогащенный уран.