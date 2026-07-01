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Иран не допустил МАГАТЭ на подвергшиеся ударам США ядерные объекты

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Иранские власти не соглашались на предоставление МАГАТЭ доступа к ядерным объектам, по которым нанесли удары США, заявил в среду спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф.

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"Утверждения о том, что инспекторам МАГАТЭ предоставили доступ на подвергшиеся бомбардировкам объекты, не соответствуют действительности", - приводят его слова иранские СМИ.

Галибаф подчеркнул, что работа инспекторов в Иране четко регламентирована иранским Советом нацбезопасности.

В прошлом году США нанесли серию ударов по нескольким иранским ядерным объектам. На некоторых из них, как считается, хранился высокообогащенный уран.

Хроника 28 февраля – 01 июля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран парламент Мохаммад Багер Галибаф ядерные объекты МАГАТЭ
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