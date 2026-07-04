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Эксперты из США обвинили Иран в создании запасного объекта обогащения урана

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Иран ведет е работы по созданию запасного подземного объекта по обогащению урана, который расположен в горе Пикакс на северо-западе страны, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на исследование вашингтонского Института науки и международной безопасности (ISIS).

Институт опубликовал подробный анализ новых спутниковых снимков, сделанных компанией Vantor, которые показывают продолжающуюся активность на горе Пикакс. "Эти работы ведутся стабильно, по крайней мере, с 2020 года. По нашим данным, объект в горе Пикакс достаточно велик, чтобы вместить завод по обогащению урана", - заявил старший научный сотрудник группы, занимающей вопросами Ирана, в ISIS Спенсер Фарагассо.

"Это страховка Ирана на случай провала переговоров - тогда у них будет ядерный объект на поздней стадии строительства. Продолжающиеся работы на горе Пикакс вызывают глубокую озабоченность", - добавил он.

Эксперты института, который является одним из ведущих американских научных центров, занимающихся исследованиями ядерной программы Ирана, указывают, что этот хорошо укрепленный объект вызывает серьезные сомнения в готовности Тегерана соблюдать условия меморандума о взаимопонимании, достигнутого с Вашингтоном. При этом они отмечают, что инспекторам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) доступ на секретный объект в горе Пикакс закрыт.

Основываясь на результатах анализа спутниковых снимков, институт сообщил, что "на дорогах, ведущих к открытым западным туннельным порталам, можно увидеть движение грузового транспорта, что указывает на то, что строительство внутри туннельного комплекса, а также укрепление входа в него, продолжаются".

По данным института, на прежних объектах по обогащению и хранению урана в Натанзе, Фордо и Исфахане ситуация отличается.

Согласно спутниковым снимкам, полученным институтом, в настоящее время на ядерном объекте в Натанзе наблюдается незначительная активность. Заваленные в ходе американских авиаударов пути доступа к подземным цехам обогащения не восстановлены. На дороге возле опытного завода, который был разрушен в июне 2025 года, практически нет транспорта.

По состоянию на конец июня, в Исфахане также не наблюдается никакой активности. Порталы туннелей остаются засыпанными землей, указывают эсперты.

Ранее ISIS сообщал, что в Фордо в период с 10 по 18 мая Иран построил пассивные оборонительные укрепления в виде каменистых насыпей, ведущих к входам в туннели подземного ядерного объекта. Они предназначены для предотвращения быстрого доступа любого транспортного средства в туннели. Сами входы в туннели также были засыпаны строительной техникой.

Иран США Тегеран
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