Нетаньяху выразил намерение отказаться от американской финпомощи

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что планирует отказаться от финансовой помощи со стороны США.

"Я хочу отказаться от американской помощи. Это как социальное пособие. Я не хочу его", - сказал Нетаньяху в эфире израильского телевидения.

По словам премьера, он хотел бы, чтобы "за десять лет Израиль постепенно снижал зависимость от США".

Нетаньяху объяснил это стремление успехами израильской экономики. "Финансирование США представляет лишь малую часть ВВП, а у Израиля уже достаточно финансовых возможностей, чтобы полагаться исключительно на свои ресурсы", - пояснил он.

В последнее время между Израилем и США наблюдались разногласия по иранскому вопросу и израильской операции в Ливане.