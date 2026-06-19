Трампу приходится "держать" Нетаньяху в "здравом уме"

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что у него хорошие отношения с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, но тот должен оставаться в "здравом уме".

"(Отношения) хорошие, но нам приходится держать его в некотором роде в здравом уме", - сказал он Axios.

Отвечая на вопрос о том, сможет ли он удержать Израиль от дальнейших атак на Ливан, президент сказал: "Да, смогу. Они меня очень уважают. И они делают то, что я говорю".

По словам Трампа, "Биби Нетаньяху хорошо со мной работал, но он сам вам скажет: это у нас (США - ИФ) пушки, это у нас вся мощь сделки, это у нас бомбардировщики B-2 и все прочее".

"Если бы не Дональд Трамп, Израиль был бы просто растерзан", - подчеркнул он.

Он убежден, что если бы не атаковал Иран и его ядерные объекты, "Израиля бы сегодня не существовало".