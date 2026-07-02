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Каллас предложит новые санкции против связанных с российским ВПК компаний

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас в четверг заявила, что предложит новые ограничения в отношении компаний, связанных с российским военно-промышленном комплексом.

"Сегодня я предложу санкции против еще ряда компаний, поддерживающих российский ВПК", - написала Каллас в соцсети Х.

Она отметила, что выступит с такой идеей в ответ на удары России по Украине.

Ранее в четверг российские военные заявили, что в ходе массированного удара в Киеве поражены ключевые оборонные предприятия, логистический центр с комплектующими к иностранному вооружению и технике, склад горюче-смазочных материалов, а также газораспределительные станции.

ЕС Кая Каллас РФ
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Каллас предложит новые санкции против связанных с российским ВПК компаний

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