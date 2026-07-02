В США в 2025 году уровень смертности обновил исторический минимум

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Общий уровень смертности в США в 2025 году упал на 4,6% и составил рекордно низкие 689,2 случая на 100 тысяч человек, сообщает The Wall Street Journa со ссылкой на предварительный отчет Центров по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention, CDC), которые входят в Министерство здравоохранения.

Смертность снизилась как среди мужчин, так и среди женщин, во всех возрастных группах и большинстве расовых и этнических групп. При этом смертность среди мужчин уже который год остается выше, чем среди женщин.

Самая высокая смертность из всех категорий населения по-прежнему наблюдается среди чернокожих.

Главной причиной спада общей смертности стало дальнейшее уменьшение числа смертей в результате передозировок, сказала WSJ научный сотрудник CDC и один из авторов отчета Фарида Ахмад. Еще одной причиной она назвала снижение числа смертей от COVID-19.

При этом грипп и пневмония в списке основных причин смерти переместились на восьмое место с 11-го, войдя в десятку впервые с 2020 года. На эту категорию в 2025 году пришлось 56,5 тысяч смертей против 48,1 тысячи годом ранее.