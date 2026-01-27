Поиск

Рост населения США замедлился из-за сильного сокращения притока мигрантов

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Рост населения США за год замедлился в связи с резким снижением интенсивности миграционного потока в страну, сообщает Bloomberg со ссылкой на Бюро переписи населения.

"С учетом сохранения сравнительно стабильных показателей рождаемости и смертности, большой спад в чистой международной миграции в страну - главная причина более медленного роста, что мы видим сегодня", - заявила сотрудница Бюро Кристин Хартли.

По информации агентства, за годовой период, истекший 1 июля 2025 года, численность населения США достигло 342 млн человек. Оно выросло на 1,8 млн - на 0,5% процентных пункта, что составило самый низкий показатель с 2021 года. При этом чистая международная миграция в этот период - разница между числом иммигрантов и эмигрантов (выехавших из США) - составила 1,3 млн человек. За предшествующий годовой период речь шла о 2,7 млн человек, а в будущем ожидается снижение цифры до 321 тысячи человек.

Замедление роста численности США отмечается во всех частях страны. Население сократилось в штатах Калифорния, Гавайи, Нью-Мексико. Быстрее всего росло население в штате Южная Каролина, чему способствовала внутренняя миграция; за ним следуют Айдахо и Северная Каролина.

Bloomberg отмечает, что после пандемии COVID-19 на иммигрантов приходилась значительная часть прироста рабочей силы в США. Однако при администрации американского президента США Дональда Трампа нелегальные пересечения границы страны почти прекратились и кроме того, власти ограничили легальную иммиграцию, активизировали высылку нелегалов. Также США стали покидать больше людей.

Трамп неоднократно критиковал миграционную политику предыдущего президента Джо Байдена и его администрации. По его мнению, США из-за наплыва нелегальных мигрантов могут превратиться в "Венесуэлу на стероидах". В преддверии выборов 2024 года Трамп пообещал ужесточить политику в отношении лиц, нелегально попадающих в США. В ноябре 2025 года Трамп пообещал, что остановит миграцию в США выходцев из "стран третьего мира".

