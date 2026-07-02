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Владелец танкера Tagor, задержанного ВМС Франции, выплатил штраф в 1 млн евро

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Владелец нефтеналивного судна Tagor, направлявшегося из РФ и задержанного в конце мая в Атлантическом океане французскими ВМС, выплатил штраф в 1 млн евро, сообщает в четверг France Info со ссылкой на прокуратуру.

Согласно надзорному ведомству, штраф выписали за плавание под "фальшивым флагом" и отказ выполнять требование об остановке. Компания-владелец "взяла на себя обязательство в кратчайшие сроки установить новый, не нарушающий законодательство флаг", отметили в прокуратуре.

Танкер сможет покинуть территориальные воды Франции, сообщило ведомство.

Судно Tagor, вышедшее из порта Мурманск, якобы направлялось в приморский курорт Лимбе в Камеруне, под флагом которого оно находилось. Однако, как отмечали французские СМИ, военные моряки Франции определили, что это, "вероятно, судно под ложным флагом", и приняли решение подняться на борт, "как это разрешено Конвенцией по морскому праву".

В начале июня стало известно, что прокуратура французского города Брест отпустила на свободу гражданина России, капитана танкера Tagor.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил по этому поводу, что задержание французскими властями танкера, следовавшего из РФ, незаконно и граничит с международным пиратством. Он сказал, что Россия принимает ряд мер для обеспечения сохранности своих грузов.

Франция Tagor
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