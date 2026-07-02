Абхазия призвала Грузию признать сложившиеся реалии в регионе

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Абхазия призывает к мирному решению вопросов взаимоотношений с Грузией на основе сложившихся реалий в регионе, заявил глава МИД республики Олег Барциц Абхазскому государственному телевидению после 67-го раунда международных дискуссий в Швейцарии по безопасности и стабильности в Закавказье.

"Грузия создает невозможные условия для продолжения прогресса в достижении нашей основной цели - заключения соглашения о неприменении военной силы. Абхазская сторона отвергает любые варианты, кроме мирного и конструктивного разрешения всех вопросов, возникающих между нашими странами. Наш подход оправдан, поскольку он основан на нашей историко-правовой базе и существующих реалиях. В регионе Южного Кавказа сложился определенный статус-кво, и мы призываем всех участников переговоров считаться с этим", - сказал Барциц.

По его словам, позиция Грузии, как и ранее, заключается "в непризнании сложившихся историко-правовых и политических реалий в регионе".

"Грузинская сторона продолжает утверждать, что Абхазия находится под оккупацией со стороны Российской Федерации и тем самым делает невозможным дальнейшее продвижение и прогресс в достижении соглашения о неприменении силы. Абхазия и Южная Осетия являются суверенными независимыми государствами, соседствующими с Грузией, и с этим придется считаться официальному Тбилиси. Такую же позицию занимает и Россия", - подчеркнул Барциц.

Он назвал неконструктивным позицию Грузии и во время обсуждения гуманитарных вопросов.

МИД Абхазии после раунда переговоров в Женеве сообщил, что "в ходе встречи делегации России, Абхазии и Южной Осетии выступили с инициативой о переносе площадки международных дискуссий из Швейцарии в другую страну при сохранении существующего переговорного формата": "в качестве аргумента было отмечено, что, по мнению делегаций, Швейцария более не отвечает критерию нейтрального государства".