Поиск

Абхазия призвала Грузию признать сложившиеся реалии в регионе

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Абхазия призывает к мирному решению вопросов взаимоотношений с Грузией на основе сложившихся реалий в регионе, заявил глава МИД республики Олег Барциц Абхазскому государственному телевидению после 67-го раунда международных дискуссий в Швейцарии по безопасности и стабильности в Закавказье.

"Грузия создает невозможные условия для продолжения прогресса в достижении нашей основной цели - заключения соглашения о неприменении военной силы. Абхазская сторона отвергает любые варианты, кроме мирного и конструктивного разрешения всех вопросов, возникающих между нашими странами. Наш подход оправдан, поскольку он основан на нашей историко-правовой базе и существующих реалиях. В регионе Южного Кавказа сложился определенный статус-кво, и мы призываем всех участников переговоров считаться с этим", - сказал Барциц.

По его словам, позиция Грузии, как и ранее, заключается "в непризнании сложившихся историко-правовых и политических реалий в регионе".

"Грузинская сторона продолжает утверждать, что Абхазия находится под оккупацией со стороны Российской Федерации и тем самым делает невозможным дальнейшее продвижение и прогресс в достижении соглашения о неприменении силы. Абхазия и Южная Осетия являются суверенными независимыми государствами, соседствующими с Грузией, и с этим придется считаться официальному Тбилиси. Такую же позицию занимает и Россия", - подчеркнул Барциц.

Он назвал неконструктивным позицию Грузии и во время обсуждения гуманитарных вопросов.

МИД Абхазии после раунда переговоров в Женеве сообщил, что "в ходе встречи делегации России, Абхазии и Южной Осетии выступили с инициативой о переносе площадки международных дискуссий из Швейцарии в другую страну при сохранении существующего переговорного формата": "в качестве аргумента было отмечено, что, по мнению делегаций, Швейцария более не отвечает критерию нейтрального государства".

Абхазия Грузия МИД Южная Осетия Швейцария Олег Барциц
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Bloomberg сообщил о переговорах Apple о закупках чипов с компаниями из "черного списка"

 Bloomberg сообщил о переговорах Apple о закупках чипов с компаниями из "черного списка"

Эстония ограничивает возможности граждан РФ и Белоруссии покупать недвижимость в стране

 Эстония ограничивает возможности граждан РФ и Белоруссии покупать недвижимость в стране

СМИ сообщили об атаке БПЛА на белорусский автобус в Брянской области

В Израиле проходят протесты, приуроченные к 1000 дней с момента нападения ХАМАС

 В Израиле проходят протесты, приуроченные к 1000 дней с момента нападения ХАМАС

Каллас предложит новые санкции против связанных с российским ВПК компаний

В ДР Конго число жертв последней вспышки Эболы выросло до 438

 В ДР Конго число жертв последней вспышки Эболы выросло до 438

Азербайджан изучает возможности участия своих военных в операциях ООН и НАТО

Пашинян заявил, что Армения не стремится к кризису в отношениях с Россией

 Пашинян заявил, что Армения не стремится к кризису в отношениях с Россией

В Грузии НПЗ в порту Кулеви откажется от российской нефти с августа-сентября

Активная область на Солнце выросла до второго по величине размера за десятилетие
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10241 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2910 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 443 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 250 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 108 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов