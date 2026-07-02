В Грузии НПЗ в порту Кулеви откажется от российской нефти с августа-сентября

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Нефтеперерабатывающий завод в грузинском порту Кулеви в ближайшие месяцы намерен полностью отказаться от импорта российской нефти, сообщила компания-владелец НПЗ Black Sea Petroleum (BSP). Заявление выложено на ее сайте.

"Начиная с августа-сентября этого года, компания начнет переработку сырой нефти исключительно нероссийского происхождения. Это откроет доступ к высокорентабельным рынкам для продукции, производимой компанией Black Sea Petroleum", - говорится в заявлении.

По данным компании, в первом полугодии 2026 года объем нефтепереработки превысил 650 тысяч тонн.

BSP расширил партнерство с международным технологическим гигантом Honeywell, включив в него закупку и внедрение оборудования и автоматизированных систем управления. Ранее BSP заключила с Honeywell ряд инженерных и лицензионных соглашений.

Компания планирует в первом квартале 2027 года начать производство дорожного битума для внутреннего и экспортного рынков, со второго квартала 2027 года планируется выпуск авиационного топлива.

Единственный НПЗ в Грузии, который строится в муниципалитете Хоби, ввел первую очередь мощностью 1,2 млн тонн в конце прошлого года. Ввод второй очереди увеличит мощности завода до 4,5 млн тонн нефти в год. Общий объем инвестиций оценивается в $700 млн.

Завод расположен рядом с принадлежащим Госнефтекомпании Азербайджана терминалом в порту Кулеви (находится в восточной прибрежной части Черного моря близ села Кулеви Хобского муниципалитета), который был введен в эксплуатацию в мае 2008 года, суммарная мощность составляет 10 млн тонн нефтеналивных грузов в год.

В феврале Евросоюз планировал включить нефтяной терминал в Кулеви в очередной пакет санкций против России, однако власти Грузии настаивали, что ни терминал, ни построенный рядом НПЗ не нарушают режим санкций. Руководство компании заявляло, что НПЗ импортирует российскую нефть для переработки с учетом действующих санкционных ограничений и на основании рекомендаций британских и швейцарских юридических фирм.

В марте компания сообщала, что планирует перейти на сырье из Туркменистана и Казахстана.

В связи с вводом НПЗ в Кулеви резко вырос экспорт нефтепродуктов из Грузии, по итогам первого квартала их доля в общем объеме грузинского экспорта равнялась 12,1% против 1,9% годом ранее, заняв второе место в структуре экспорта после реэкспорта легковых автомобилей и опередив другие традиционные экспортные товары (руды драгоценных металлов, ферросплавы, медные руды, спиртные напитки, вино и минеральную воду).

В соответствии с данными статистики, в первом квартале импорт нефти и нефтепродуктов в Грузию был равен $338,6 млн, увеличившись на 12,1%. Из России импорт сырой нефти составил 298,3 тыс. тонн на $118,5 млн, тогда как в первом квартале прошлого года поставки нефти из РФ отсутствовали. Импорт нефтепродуктов из России сократился на четверть - до $117,4 млн (180,4 тыс. тонн).