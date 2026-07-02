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В Израиле проходят протесты, приуроченные к 1000 дней с момента нападения ХАМАС

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - По всему Израилю в четверг проходят протесты и памятные церемонии с призывами расследовать действия властей, которые, по мнению собравшихся, не смогли эффективно противостоять атаке ХАМАС на страну ровно тысячу дней назад, сообщает The Times of Israel.

В частности, церемония проходит на месте музыкального фестиваля "Нова" недалеко от границы с сектором Газа. Члены ХАМАС 7 октября 2023 года убили или взяли в заложники многих посетителей мероприятия.

Также собрания проходят перед штаб-квартирой Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Тель-Авиве и перед парламентом страны в Иерусалиме. Некоторые из протестующих попытались перекрыть доступ в парламент, но им это не удалось.

День памяти был организован "Советом октября" - группой, состоящей, в том числе, из родственников жертв и пострадавших.

Значительная часть протестов сфокусирована на призывах к властям создать следственный комитет для расследования ошибок, которые привели к атаке 7 октября. Израильские власти ранее заявляли, что не будут этого делать, так как, по их утверждениям, из-за попыток ограничить полномочия судебной власти комиссия, назначенная Верховным судом, будет действовать предвзято.

Несмотря на это, родственники погибших и пострадавших продолжают выступать за создание комитета. Некоторые из протестующих критикуют власти страны за действия в отношении заложников ХАМАС, утверждая, что они только усугубили ситуацию.

Власти сектора Газа в свою очередь опубликовали статистику за 1000 дней конфликта в анклаве. По их данным, за это время израильские военные уничтожили более 90% сектора Газа путем бомбардировок, а около 80% территории было захвачено военными в ходе наземных операций. Кроме того, с октября 2023 года в анклаве погибли около 73 тыс. палестинцев, в том числе более 21 тыс. детей, следует из опубликованных статистических данных.

7 октября 2023 года ХАМАС совершило нападение на Израиль. ЦАХАЛ начала операцию против ХАМАС в секторе Газа.

В октябре 2025 года президент США Дональд Трамп заявил, что власти Израиля и движение ХАМАС согласились на первую фазу предложенного Вашингтоном плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. При этом Израиль до сих пор периодически наносит удары по анклаву.

Израиль ХАМАС
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