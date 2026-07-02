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США предложили Ирану отказаться от контроля над Ормузом в обмен на разморозку средств

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - США предложили Ирану отказаться от взимания средств с судов в Ормузском проливе в обмен на размораживание его активов, сообщает в четверг The Wall Street Journal (WSJ).

"Американские дипломаты предложили Тегерану сделку: отказаться от претензий на контроль над проливом и от взимания пошлин в обмен на миллиарды долларов размороженных средств", - пишет издание со ссылкой на источники.

По информации газеты, спецпосланники США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер на этой неделе в Дохе обсуждали с катарскими посредниками пути выхода из тупика и реализацию достигнутого в прошлом месяце первоначального соглашения об открытии пролива.

В то же время, по словам источников WSJ, и американские, и иранские команды обсуждали в Катаре недавние боевые действия в Ливане, "которые добавили новой сложности процессу".

Согласно информации издания, Иран хочет взимать плату с каждого судна, пересекающего пролив, в обмен на оказание услуг, таких как безопасность, и рассчитывает получить основную часть из возможных $40 млрд. "Такая претензия была отвергнута США и соседними странами Залива", - пишет WSJ.

Газета отмечает со ссылкой на неназванные официальные лица, что "вместо этого переговорщики рассматривают альтернативное предложение Омана, который имеет права на южную часть пролива, по этому плану морские услуги оплачивались бы через фонд, финансируемый добровольными взносами".

Иран заблокировал Ормузский пролив после начала боевых действий со стороны США и Израиля 28 февраля.

18 июня Иран и США подписали дистанционно меморандум о взаимопонимании, в котором в том числе говорилось об открытии Ормузского пролива и беспрепятственного движения судов.

В конце июня 2026 года США и Иран обменялись серией военных ударов после того, как иранский беспилотник атаковал торговое судно под панамским флагом в Ормузском проливе.

Тегеран настаивает на том, что любое судно, не прошедшее по маршруту, утвержденному Ираном, получит "немедленный и мощный" ответ.

Хроника 28 февраля – 02 июля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
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