В Ормузском проливе за неделю значительно выросла активность судоходства

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Количество судов, проходящих через Ормузский пролив, выросло в четыре раза за последнюю неделю, сообщает в пятницу Financial Times.

"Количество случаев транзита судов черед Ормузский пролив увеличилось более чем в четыре раза за последнюю неделю", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что рост активности судоходства "свидетельствует, что владельцы судов считают, что сейчас они смогут пройти безопасно через пролив".

При этом показатели по-прежнему значительно ниже тех, что были до начала иранского конфликта.

17 июня США и Иран дистанционно подписали меморандум о взаимопонимании, состоящий из 14 пунктов.

Согласно пятому пункту меморандума, сразу после его подписания Иран должен был принять меры для обеспечения безопасного и бесплатного прохода через Ормузский пролив на 60 дней, в течение которых стороны будут продолжать переговоры. В нем же говорилось, что Иран проведет с Оманом переговоры о будущем пролива.