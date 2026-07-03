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Новый премьер Литвы сформировал будущий кабинет министров

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Назначенный премьер-министром Литвы социал-демократ Миндаугас Синкявичюс в пятницу представил на утверждение президенту страны Гитанасу Науседе состав своего кабинета министров.

"В пятницу я сформировал правительство и представил его на утверждение президенту республики. Я верю, что мне удалось собрать команду, готовую действовать решительно, энергично и целенаправленно", - написал Синкявичюс в соцсети.

Несколько министров из прежнего правительства Инги Ругинене сохранят свои посты, включая министра иностранных дел Кястутиса Будриса. Министром транспорта остаётся Юрас Таминскас, министром экономики и инноваций - Эдвинас Гриксас, министром юстиции - Рита Тамашунене, министром обороны - Робертас Каунас, министром образования, науки и спорта - Раминта Поповене.

Тауримас Валис выдвинут на пост министра финансов, Мартинас Кателянас - на пост министра внутренних дел, а бывший премьер-министр Ругинене возвращается в кабинет в качестве министра социальной защиты и труда. Иева Андрюлайтите предложена на пост министра окружающей среды.

Президенту также были представлены кандидаты на посты министра здравоохранения - Линас Кукурайтис, министра сельского хозяйства - Кястутис Мажейка, министра энергетики - Лукас Савицкас.

Науседа планирует в течение нескольких дней принять решение о том, утверждать ли предложенный Синкявичюсом состав нового правительства, сообщил советник главы государства Фредерикас Янсонас.

"Предложение будет оценено в ближайшие несколько дней, и президент примет окончательное решение", - заявил Янсонас.

Состав кабинета министров должен быть представлен вместе с программой правительства. Ее предстоит утвердить Сейму, после чего правительство приступит к работе.

Новое правительство формируется после реорганизации правящей коалиции. Действующее большинство, состоящее из социал-демократов, демократического союза "Во имя Литвы" и аграриев, располагает 75 голосами в Сейме из 141.

Литва Миндаугас Синкявичюс Инга Ругинене
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