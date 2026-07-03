Число погибших в результате землетрясений в Венесуэле превысило 2,5 тыс. человек

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Число погибших в результате землетрясений в Венесуэле увеличилось до 2 тыс. 595 человек, сообщила в пятницу врио президента республики Делси Родригес.

"На сегодняшний день это 2 тыс. 595 погибших", - сказала она на пресс-конференции.

При этом Родригес не стала уточнять, сколько человек числятся пропавшими без вести. Согласно неофициальным данным, которые публикуют СМИ, число пропавших без вести достигает примерно 38 тыс. 500 человек.

Временно исполняющая обязанности президента Венесуэлы также опровергла информацию о том, что правительство слишком медленно реагировало на разрушения, вызванные двумя землетрясениями.

"Это была природная трагедия такого масштаба, который мы и представить себе не могли, хотя мы знали, что в нашей стране может произойти сейсмическое событие", - заявила Родригес.

Родригес добавила, что поисково-спасательные операции продолжаются.

"Мы все еще можем найти живых людей", - подчеркнула она.

Ранее сообщалось о 2 тыс. 295 погибших и 11 тыс. 267 пострадавших.

Землетрясения магнитудами 7,2, 7,5 и 4,5 произошли в Венесуэле в прошлую среду вечером по местному времени (после 01:00 мск в четверг) и в четверг утром. Особенно пострадал штат Ла-Гуайра на севере страны.