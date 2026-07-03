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Канада намерена построить трубопровод к тихоокеанскому побережью для поставок нефти в Азию

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Канада готовится начать строительство нефтепровода мощностью до 1 млн баррелей в сутки к тихоокеанскому побережью для последующей поставки сырья в Азию

Этот план является частью мер, принимаемых правительством Канады для снижения зависимости от рынка США, на который страна поставляет три четверти своих товаров и услуг, пишет газета Financial Times. Почти всю свою нефть Канада отправляет в США, обеспечивая порядка 60% американского импорта нефти (4 млн б/с).

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил журналистам в Калгари в четверг, что власти богатой нефтью провинции Альберта представили план строительства нефтепровода протяженностью более 1 тыс. километров к тихоокеанскому побережью на юго-западе Британской Колумбии. Начать строительство трубопровода планируется к сентябрю 2027 года.

По словам Карни, строительством займется госкомпания Trans Mountain Corp. при участии Pembina Pipeline Corp.

Премьер также заявил, что Канада намерена увеличить более чем втрое производство СПГ за счет строительства пяти терминалов в течение следующих 10 лет. Кроме того, Оттава выделит 10 млрд канадских долларов ($7 млрд) на модернизацию порта Ванкувера.

Глава Альберты Даниэль Смит заявила, что рассчитывает удвоить добычу нефти в провинции и добиться строительства нового нефтепровода к 2035 году.

Пакет анонсированных в четверг инициатив, как ожидается, обеспечит приток новых прямых инвестиций в Канаду в размере свыше 200 млрд канадских долларов и будет содействовать расширению торговли со странами Азии, сказал Карни.

Канадский премьер ранее пообещал удвоить объем торговли со странами помимо США на фоне угроз американского президента Дональда Трампа ввести пошлины в 100% в отношении страны, а также его регулярных заявлений о том, что Канада должна стать 51-м штатом США, пишет FT.

На этой неделе Трамп отказался санкционировать долгосрочное продление торгового соглашения с Канадой и Мексикой, которое было заключено во время его первого срока на посту президента в 2020 году.

Канада нефть Азия
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