Поиск

Во Франции смертность на прошлой неделе выросла на 30% из-за аномальной жары

Во Франции смертность на прошлой неделе выросла на 30% из-за аномальной жары
Фото: АР/ТАСС

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Из-за аномальной жары рост числа умерших во Франции на неделе 22-28 июня, когда была зафиксирована максимально высокая температура, составил 30%, а в Парижском регионе - 62%, сообщает Le Figaro со ссылкой на французское агентство общественного здравоохранения Santé publique France.

"Число смертей за неделю с 22 по 28 июня по сравнению с предыдущей неделей (...) составляет около 2 025 дополнительных случаев", - заявила в пятницу в эфире телеканала TF1 французский министр здравоохранения Стефани Рист.

Приводя ее слова, Le Figaro уточняет, что в своем новом отчете Santé publique France заявило об "увеличении на 29,1%, что соответствует 2 025 дополнительным смертям по сравнению с предыдущей неделей", но агентство при этом добавило, что данная цифра "безусловно занижена".

"30-процентное увеличение более точно отражает масштаб последствий для здоровья от этой жары, которая бушевала во Франции около десяти дней и оказалась исключительной с тремя самыми жаркими днями за всю историю наблюдений в стране", - комментирует издание.

Особенно впечатляющая тенденция - в Парижском регионе с увеличением на 62% числа смертей на прошлой неделе.

Июньская жара считается более интенсивной, чем жара 2003 года, которая унесла жизни 15 тыс. человек, в основном пожилых людей. По утверждению властей, нынешний погодный катаклизм будет иметь менее серьезные последствия для здоровья, так как на этот раз ведется работа над "сетью центров для защиты уязвимых групп населения".

По словам Рист, вероятно, 2003 и 2026 год "не будут сравнимы", и она не верит цифре в 10 тыс. смертей, озвученной на этой неделе оппозицией от "зеленых", которые обвиняют правительство в бездействии и угрожают ему вотумом недоверия.

Франция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Во Франции смертность на прошлой неделе выросла на 30% из-за аномальной жары

 Во Франции смертность на прошлой неделе выросла на 30% из-за аномальной жары

Италия выразила опасения насчет введения санкций ЕС против патриарха Кирилла

РФ, Китай и Монголия создадут карту туристического маршрута "Великий чайный путь"

 РФ, Китай и Монголия создадут карту туристического маршрута "Великий чайный путь"

Продажи автомобилей в США могут упасть ниже 14 млн к 2040 году

Интерпол объявил в розыск украинку, подозреваемую во взрыве в Монако

На китайском острове Хайнань, ожидающем тайфун, отдыхают около 20 тысяч россиян

 На китайском острове Хайнань, ожидающем тайфун, отдыхают около 20 тысяч россиян

В Ормузском проливе за неделю значительно выросла активность судоходства

В Тегеране прощаются с Али Хаменеи

 В Тегеране прощаются с Али Хаменеи

Правительство Молдавии ушло в отставку

 Правительство Молдавии ушло в отставку

Что случилось этой ночью: пятница, 3 июля
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10264 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2917 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 109 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 443 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 250 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов