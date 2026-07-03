Во Франции смертность на прошлой неделе выросла на 30% из-за аномальной жары

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Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Из-за аномальной жары рост числа умерших во Франции на неделе 22-28 июня, когда была зафиксирована максимально высокая температура, составил 30%, а в Парижском регионе - 62%, сообщает Le Figaro со ссылкой на французское агентство общественного здравоохранения Santé publique France.

"Число смертей за неделю с 22 по 28 июня по сравнению с предыдущей неделей (...) составляет около 2 025 дополнительных случаев", - заявила в пятницу в эфире телеканала TF1 французский министр здравоохранения Стефани Рист.

Приводя ее слова, Le Figaro уточняет, что в своем новом отчете Santé publique France заявило об "увеличении на 29,1%, что соответствует 2 025 дополнительным смертям по сравнению с предыдущей неделей", но агентство при этом добавило, что данная цифра "безусловно занижена".

"30-процентное увеличение более точно отражает масштаб последствий для здоровья от этой жары, которая бушевала во Франции около десяти дней и оказалась исключительной с тремя самыми жаркими днями за всю историю наблюдений в стране", - комментирует издание.

Особенно впечатляющая тенденция - в Парижском регионе с увеличением на 62% числа смертей на прошлой неделе.

Июньская жара считается более интенсивной, чем жара 2003 года, которая унесла жизни 15 тыс. человек, в основном пожилых людей. По утверждению властей, нынешний погодный катаклизм будет иметь менее серьезные последствия для здоровья, так как на этот раз ведется работа над "сетью центров для защиты уязвимых групп населения".

По словам Рист, вероятно, 2003 и 2026 год "не будут сравнимы", и она не верит цифре в 10 тыс. смертей, озвученной на этой неделе оппозицией от "зеленых", которые обвиняют правительство в бездействии и угрожают ему вотумом недоверия.