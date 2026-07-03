Число погибших в результате теракта в Дамаске достигло десяти

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - До десяти увеличилось число погибших в результате взрыва в кафе близ Дворца правосудия в Дамаске, сообщили в пятницу представители сирийских властей, которых цитирует агентство ЭФЭ.

Еще 21 человек получил ранения, некоторые пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.

Министерство внутренних дел заявило, что "согласно первоначальным данным, взрыв был вызван самодельным взрывным устройством весом около килограмма, оснащенным металлическими фрагментами".

Взрыв произошел накануне внутри кафе в центре Дамаска недалеко от Дворца правосудия. Изначально сообщалось о четырех погибших.

Ответственность за подрыв пока никто на себя не взял.