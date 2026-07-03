ЕАЭС перенес вступление в силу техрегламента на алкоголь на 1 января 2027 г.

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Срок вступления в силу технического регламента на алкогольную продукцию в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) перенесен на 1 января 2027 года, следует из опубликованного решения Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Изначально предполагалось, что единый техрегламент на алкоголь заработает в ЕАЭС с 1 июля 2026 года.

В ЕЭК не стали комментировать причины переноса сроков.

Техрегламент закреплен в решении Совета ЕЭК от 5 декабря 2018 года "О техническом регламенте ЕАЭС "О безопасности алкогольной продукции", вступление в силу документа неоднократно переносилось с целью внесения изменений и уточнений.

Он устанавливает обязательные в странах ЕАЭС требования к выпускаемому алкоголю и процессам его производства, хранения, перевозки, реализации и утилизации, а также требования к маркировке, упаковке и процедуре оценки соответствия.