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ЕАЭС перенес вступление в силу техрегламента на алкоголь на 1 января 2027 г.

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Срок вступления в силу технического регламента на алкогольную продукцию в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) перенесен на 1 января 2027 года, следует из опубликованного решения Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Изначально предполагалось, что единый техрегламент на алкоголь заработает в ЕАЭС с 1 июля 2026 года.

В ЕЭК не стали комментировать причины переноса сроков.

Техрегламент закреплен в решении Совета ЕЭК от 5 декабря 2018 года "О техническом регламенте ЕАЭС "О безопасности алкогольной продукции", вступление в силу документа неоднократно переносилось с целью внесения изменений и уточнений.

Он устанавливает обязательные в странах ЕАЭС требования к выпускаемому алкоголю и процессам его производства, хранения, перевозки, реализации и утилизации, а также требования к маркировке, упаковке и процедуре оценки соответствия.

ЕЭК ЕАЭС
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ЕАЭС перенес вступление в силу техрегламента на алкоголь на 1 января 2027 г.

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