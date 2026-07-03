Власти США пока не хотят возвращения лидера венесуэльской оппозиции на родину

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Администрация президента США Дональда Трампа препятствовала лидеру венесуэльской оппозиции, лауреату Нобелевской премии мира Марии Корине Мачадо в ее возвращении в Венесуэлу из опасений возникновения политического кризиса на ее родине, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Источники, знакомые с ситуацией, подтвердили WSJ, что частный самолет, перевозивший Мачадо из США на Кюрасао, был вынужден вернуться на прошлой неделе, когда американские чиновники пришли к выводу, что она планировала пересечь границу с Венесуэлой, повторив маршрут, по которому ранее покинула страну.

По данным издания, посредники, близкие к Белому дому, якобы передали Мачадо предупреждение о том, что если она продолжит раздумывать о возвращении, то рискует потерять поддержку президента США Дональда Трампа и помешать его стратегии в отношении Каракаса, что затянет выборы в Венесуэле на еще больший срок.

Несмотря на это, по сообщениям источников, знакомых с ситуацией, Мачадо предприняла вторую попытку возвращения через Панаму, но панамская авиакомпания Copa Airlines отказалась перевозить ее в Венесуэлу, опасаясь негативной реакции Каракаса на действия авиакомпании.