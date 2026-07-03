Что произошло за день: пятница, 3 июля

Снижение норматива биржевых продаж дизтоплива, арест бывшего главы Росавиации, атака дрона на рынок в Запорожской области

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Норматив биржевых продаж дизтоплива будет снижен с 16 до 10% от объема производства, как и для бензина, сообщили "Интерфаксу" источники, знакомые с ситуацией.

- Экс-глава Росавиации Александр Нерадько арестован на два месяца по делу о мошенничестве. По данным правоохранительных органов, ему вменяется особо крупное хищение при строительстве различных объектов.

- Украинский дрон атаковал рынок в Запорожской области. Пять человек погибли и 18 пострадали. Все раненые госпитализированы, пятеро из них в тяжелом состоянии.

- Интерпол объявил в розыск украинку, подозреваемую во взрыве в Монако, в котором пострадал бизнесмен украинского происхождения. СМИ сообщают, что ее видели в Германии, также не исключается, что она могла скрыться в Италии.

- ФНБ в июне вырос на 148,9 млрд рублей, до 13,1 трлн рублей. Это произошло после снижения на протяжении четырех месяцев подряд.

- Иноагентом признана литературный критик Галина Юзефович.

- В Тегеране проходит церемония прощания с верховным руководителем Ирана Али Хаменеи. Более сотни иностранных делегаций приехали на похороны аятоллы, в церемонии прощания принял участие, в частности, Дмитрий Медведев.

- ФИДЕ дисквалифицировала 14-го чемпиона мира по шахматам Владимира Крамника на два года, из них один год – условно. Утверждается, что причиной разбирательства стали публичные высказывания Крамника в адрес других игроков.