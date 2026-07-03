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Президент Ирана на встрече с Медведевым поблагодарил РФ за поддержку

Президент Ирана на встрече с Медведевым поблагодарил РФ за поддержку
Фото: Олег Молчанов/POOL/ТАСС

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Президент Ирана Масуд Пезешкиан в пятницу на встрече с зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым выразил благодарность России за поддержку.

"На встрече с Дмитрием Медведевым президент Пезешкиан поблагодарил Россию, которая выступила с позиций поддержки Ирана, и отметил, что сотрудничество необходимо продолжать через структуры ШОС и БРИКС", - сообщает государственная телерадиовещательная компания Ирана.

В сообщении на сайте президента Ирана, опубликованном в пятницу, говорится, что Пезешкиан также "подчеркнул необходимость ускорения реализации совместных соглашений и расширения двустороннего сотрудничества в различных сферах".

Он отметил, что между двумя странами существует широкий потенциал для развития сотрудничества в сферах экономики, торговли, энергетики и транзита, и "он должен быть реализован с удвоенной решимостью в рамках действующих договоренностей", говорится в публикации.

Президент Ирана также отметил важность международного коридора Север-Юг как одного из ключевых направлений совместного сотрудничества.

В сообщении отмечается, что Медведев "подчеркнул решимость Москвы обеспечить полное и эффективное выполнение всеобъемлющего договора о стратегическом партнерстве между двумя странами и сообщил, что Россия намерена расширять сотрудничество с Ираном во всех областях, представляющих взаимный интерес".

"Медведев добавил, что РФ и впредь будет отстаивать на международной арене законные права и интересы Ирана и считает, что страны, выступающие против односторонних подходов, должны еще более укреплять сотрудничество и координацию", - говорится в публикации.

Ранее Медведев прибыл в Иран на церемонию прощания с руководителем Исламской Республики Али Хаменеи.

Иран Дмитрий Медведев Масуд Пезешкиан
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