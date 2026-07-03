Лидер партии "Народная сила" Кейко Фухимори победила на президентских выборах в Перу

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Лидер перуанской консервативной партии "Народная сила" Кейко Фухимори в пятницу официально объявлена победительницей второго тура президентских выборов.

"В соответствии с пунктами конституции, избирательным правом объявляю кандидатов от партии "Народная сила" победителями выборов президента и вице-президентов страны в 2026 году", - цитирует председателя Национального избирательного жюри Роберто Бурнео информационная перуанская радиостанция "Радиопрограмас дель Перу".

Согласно окончательным утвержденным результатам выборов, за Фухимори отдали голоса 50,1% избирателей, а за кандидата от левой партии "Вместе за Перу" Роберто Санчеса - 49,8%.

Первым вице-президентом в администрации Фухимори будет Луис Веларде, вторым вице-президентом - Мигель Моралес. Они будут исполнять государственные полномочия в период 2026-2031 гг.

Второй тур президентских выборов состоялся в Перу 7 июня.