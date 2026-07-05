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В Словакии не удалось провести референдум по лишению Фицо пожизненных выплат

В Словакии не удалось провести референдум по лишению Фицо пожизненных выплат
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - В Словакии из-за низкой явки признан несостоявшимся референдум по вопросу лишения пожизненных выплат премьера страны Роберта Фицо, сообщает Associated Press.

Явка составила всего 16,1% при необходимых 50%. Сам Фицо не принимал участия в голосовании.

Референдум был объявлен после того, как соответствующую петицию непарламентской партии "Демократы" подписали более 350 тысяч человек.

В Словакии премьер и спикер парламента, которые занимали эти посты не менее двух сроков, имеют право на пожизненные выплаты, ежемесячная сумма соответствует зарплате депутата. Пенсию ввели в 2024 году после покушения на Фицо.

Также словаки на этом референдуме голосовали по вопросу восстановления двух ведомств: специальной прокуратуры и национального агентства по борьбе с преступностью.

В истории Словакии проводились 10 референдумов, и только один - о членстве в ЕС в 2003 году - был признан состоявшимся. Явка на всех остальных была слишком низкой.

Роберт Фицо Словакия
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