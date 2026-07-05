Жителей пригородов Салоников эвакуируют из-за лесных пожаров

Фото: EPA/ТАСС

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Масштабный лесной пожар тушат в Салониках, втором по численности городе Греции.

Как сообщает Associated Press, жителей северных пригородов призвали эвакуироваться. Пока специалисты не ожидают, что огонь может двинуться в сторону непосредственно Салоников, но ситуацию осложняет сильный ветер.

Пожар разгорелся в ущельях в горной местности и быстро распространился на равнинные территории. Жилые дома не пострадали, однако огонь повредил некоторые предприятия. Сообщается, что на некоторых складах хранились легковоспламеняющиеся материалы.

Местные власти объявили, что по подозрению в поджоге был арестован 76-летний мужчин. Пожарные сообщают, что он был пьян.

К тушению была привлечена авиация.