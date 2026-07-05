Трамп в День независимости США предостерег американцев от коммунизма

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Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в торжественной речи по случаю 250-летия независимости США предостерег американцев от крайне левой идеологии.

"Нам в этой стране не нужен коммунизм. Он никогда не работал и не будет работать", - сказал Трамп во время выступления в Вашингтоне.

Он отметил, что США - "особенная страна". "Мы - лучшие люди на планете", - сказал американский президент.

Значительная часть речи Трампа представляла собой рассуждения об истории США, американской армии.

Из-за грозы выступление главы государства началось позже, чем планировалось.

Коммунистами Трамп обычно называет крайне левое крыло Демократической партии, представители которого в последние недели добились побед на выборах в ряде штатов. Ранее в июле президент США неоднократно заявлял, что считает коммунизм самой серьезной угрозой для страны за последние десятилетия.