Грузовое судно подверглось нападению вблизи Йемена

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Грузовое судно подверглось нападению вооруженных людей в Красном море вблизи побережья Йемена, сообщило в воскресенье Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

Инцидент произошел, когда коммерческое судно находилось в 30 милях к юго-западу от йеменского порта Ходейда.

По данным UKMTO, судно подало сигнал бедствия, сообщив о нападении неизвестных вооруженных лиц. О пострадавших на борту не сообщается.

Управление рекомендовало соблюдать осторожность при прохождении маршрута и сообщать о любой подозрительной активности.