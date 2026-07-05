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Грузовое судно подверглось нападению вблизи Йемена

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Грузовое судно подверглось нападению вооруженных людей в Красном море вблизи побережья Йемена, сообщило в воскресенье Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

Инцидент произошел, когда коммерческое судно находилось в 30 милях к юго-западу от йеменского порта Ходейда.

По данным UKMTO, судно подало сигнал бедствия, сообщив о нападении неизвестных вооруженных лиц. О пострадавших на борту не сообщается.

Управление рекомендовало соблюдать осторожность при прохождении маршрута и сообщать о любой подозрительной активности.

Йемен Красное море UKMTO
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