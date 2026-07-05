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Молитву в память о Хаменеи посетили несколько его сыновей и глава КСИР

Молитву в память о Хаменеи посетили несколько его сыновей и глава КСИР
Фото: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Большое количество жителей Тегерана приняли участие в воскресенье в траурных мероприятиях в память о погибшем ранее в этом году верховном лидере Ирана аятолле Али Хаменеи, передают ближневосточные СМИ.

В иранской столице прошла молитва в память об усопшем. Ее посетили три сына Хаменеи - Масуд, Мостафа и Мейсам. Еще один сын - новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи - из соображений безопасности не участвует в церемониях в память об отце. Иранские власти сообщали, что опасаются попыток Израиля устранить нового руководителя страны.

Также среди гостей СМИ заметили командующего Корпуса стражей Исламской революции Ахмада Вахиди: многие присутствующие просили сфотографироваться с ним.

Траурные мероприятия в память об Али Хаменеи начались в Иране в пятницу. В них уже приняли участие миллионы человек. В четверг Хаменеи похоронят в городе Мешхед.

Хаменеи погиб в ходе удара США и Израиля по Тегерану в конце февраля.

Иран Тегеран Али Хаменеи
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