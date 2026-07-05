На Сицилии ограничили воздушное сообщение из-за вулкана Этны

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Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Аэропорт Катании, на Сицилии, приостановил прием рейсов из-за извержения вулкана Этны, сообщает в воскресенье итальянское телевидение.

Ограничения, как ожидается, могут быть пересмотрены вечером. Вылеты из Катании пока что не отменяют.

Вулкан активизировался в конце июня. По информации итальянских ученых, в воскресенье утром Этна выбросил в воздух столб пепла высотой в 1,5 км.

Этна считается одним из самых активных вулканов в Европе. Он находится на востоке Сицилии. Его извержения происходят регулярно.



