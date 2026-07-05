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В ООН предупредили о нехватке воды в Кабуле

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Серьезная нехватка воды в афганской столице отрицательно сказывается на жизни миллионов человек, заявили в воскресенье в ООН.

"В Кабуле наблюдается серьезная нехватка воды. Этот кризис коснулся миллионов людей. Это создаст проблемы для города как сейчас, так и в будущем", - приводит агентство EFE слова руководителя афганского отделения Программы ООН по населенным пунктам Стефани Люс.

Среди причин возникновения такой проблемы специалисты ООН называют быстрый рост населения Кабула, чрезмерно интенсивная эксплуатация водных ресурсов столицы и изменение климата.

Кабул Афганистан ООН
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