Макрон прибыл с визитом в Сирию

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Президент Франции Эмманюэль Макрон прибыл в Дамаск с официальным визитом, став первым среди лидеров стран ЕС, кто посетил Сирию с момента прихода к власти в стране Ахмеда аш-Шараа, сообщают западные и ближневосточные СМИ.

"Президент Макрон и его делегация прибыли в Дамаск в понедельник", - пишет сирийское агентство САНА.

В аэропорту Макрона встретил глава МИД Сирии Асаад аш-Шибани.

Associated Press (АР) отмечает, что это первая поездка в Сирию лидера западноевропейской страны со времен свержения президента Сирии Башара Асада в конце 2024 года. САНА же подчеркивает, что речь идет о первом визите президента Франции в Сирию с 2009 года.

Согласно сообщению канцелярии французского президента, рабочие встречи у Макрона в Сирии намечены на вторник. Он пообщается с представителями сирийского гражданского общества, затем встретится с аш-Шараа, чтобы обсудить с ним экономические вопросы. Кроме того, планируется подписание меморандумов о взаимопонимании.

Этот визит Макрона станет ответным. В мае 2025 года аш-Шараа по приглашению французского коллеги наносил визит в Париж.

Позже на этой неделе Макрон и аш-Шараа отправятся в Анкару, где состоится саммит НАТО, информирует AP.