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Обновлен двухлетний рекорд по числу вспышек на Солнце за сутки

Обновлен двухлетний рекорд по числу вспышек на Солнце за сутки
Архивное фото
Фото: Manuel Romano/NurPhoto via Getty Images

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Свыше 20 вспышек различной мощности произошло на Солнце в воскресенье - обновлен рекорд 2025-2026 годов по числу солнечных взрывов за сутки, сообщила в понедельник лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.

"Новый всплеск солнечной активности, зарегистрированный на прошедших выходных, привёл к обновлению рекорда 2025-2026 годов по количеству солнечных вспышек за сутки. Вчера, 5 июля, с 0 до 24 часов зарегистрировано 24 вспышки категории C и выше по универсальному всемирному времени и 26 вспышек по московскому времени", - говорится в сообщении.

"Как ожидается, уже сегодня потоки рентгеновского излучения от Солнца, которые всю последнюю неделю были повышены в десятки раз, пойдут на спад, и, если на звезде не сформируется новых очагов активности, к середине недели она снова впадет в спячку на неопределённое время", - сообщает лаборатория.

По данным ученых, наблюдавшаяся в субботу и ставшая второй по силе в текущем году магнитная буря завершена, геомагнитные индексы и параметры солнечного ветра вернулись в норму.

"По расчётам, уходящие на обратную сторону Солнца группы пятен должны вернуться к Земле в 20-х числах июля с противоположной стороны, после того как Солнце совершит половину оборота вокруг своей оси. Но шансов, что они проживут эти две недели, немного", - сказано в сообщении.

РАН Солнце
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Обновлен двухлетний рекорд по числу вспышек на Солнце за сутки

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